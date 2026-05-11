Удача от нее отвернулась: под Псковом глава почты украла 1,3 млн из-за кредитов

В Псковской области вынесен приговор бывшей начальнице почтового отделения в Усвятах, которая пыталась закрыть долги по микрозаймам за счет казенных средств и азартных игр. 44-летняя Оксана в течение нескольких месяцев присваивала наличность и воровала товары, скрывая недостачу, сообщает Mash .

Когда дыра в бюджете стала критической, женщина похитила более 1,5 тысяч лотерейных билетов на сумму около 300 тысяч рублей. Начальница отделения надеялась сорвать крупный куш, чтобы вернуть деньги в кассу, однако удача оказалась не на ее стороне.

Помимо наличных, сотрудница почтового отделения воровала продукты и сигареты. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

Махинации вскрылись во время внутренней ревизии. На суде женщина полностью признала вину, объяснив свои действия наличием кредитов и микрозаймов. Суд назначил экс-руководительнице наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

