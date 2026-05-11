Во Франции выявили первый случай заражения хантавирусом у пассажирки MV Hondius

Французские врачи подтвердили первый случай заражения хантавирусом у гражданки страны, эвакуированной с круизного судна MV Hondius. Об этом сообщила министр здравоохранения Франции Стефани Рист в эфире радиостанции France Inter, пишет ТАСС .

По словам министра, анализы женщины дали положительный результат. Пассажирка вместе с несколькими другими французами была на борту лайнера. Ее состояние ухудшилось в ночь после возвращения во Францию на самолете 10 мая. В настоящее время пациентка проходит лечение в больнице, специализирующейся на инфекционных заболеваниях. В палатах приняты меры для предотвращения распространения вируса.

Рист добавила, что во Франции выявлены 22 человека, которые контактировали с заразившимися хантавирусом. Ранее премьер-министр страны пообещал принять соответствующие меры для защиты населения.

Круизный лайнер MV Hondius вышел из аргентинского города Ушуайя 1 апреля и взял курс на Канарские острова. На судне хантавирус выявили у восьми человек, трое умерли. На борту находились около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один россиянин входит в состав экипажа. 10 мая судно пришло к испанскому острову Тенерифе.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Анаис Леган заявила, что в мире нет ни одобренных вакцин, ни схем лечения от хантавируса Андес. Главной мерой противодействия остается своевременная медицинская помощь. При этом в ВОЗ подчеркнули, что вспышка на круизном лайнере не знаменует собой начало новой пандемии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.