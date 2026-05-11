Китай привлекает эскортниц из РФ легкостью въезда и вниманием к внешности

Поток российских эскортниц перенаправился из Объединенных Арабских Эмиратов в Китай. Причиной стала политическая нестабильность на Ближнем Востоке, из-за которой поездки в Эмираты перестали быть предсказуемыми, пишет SHOT .

В то же время въезд в Китай для девушек с низкой социальной ответственностью остается простым, в отличие от Европы, где путешественники сталкиваются с визовыми сложностями.

Российские эскортницы, посещающие КНР, отмечают, что китайцы ценят славянскую красоту и не гонятся за модельной внешностью. Этот факт им также нравится больше.

Главной точкой притяжения для девушек из России стал Гонконг. Более самостоятельные путешественницы выбирают менее раскрученные локации, например, остров Хайнань.

