Покажут на больших экранах: по «Маше и Медведю» снимут фильм

По «Маше и Медведю» анонсировали «полный метр»

По «Маше и Медведю» собираются снять первый полнометражный фильм. Производством занимается Олег Кузовков, который создал проект, рассказали « Осторожно, Москва » в анимационной компании «МиМ Студия».

Картина находится в состоянии препродакшена. Производство собираются завершить к концу 2028 года.

Некоторое время назад Кузовков опять получил творческий контроль над героями «Маши и Медведя». Он был у группы компаний Animaccord.

Кузовков отметил, что это дало ему возможность начать создавать «полный метр» по мультифильму. Над проектом работает большая команда.

Мультфильм «Маша и Медведь» появился в 2009 году.

