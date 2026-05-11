Покажут на больших экранах: по «Маше и Медведю» снимут фильм
По «Маше и Медведю» собираются снять первый полнометражный фильм. Производством занимается Олег Кузовков, который создал проект, рассказали «Осторожно, Москва» в анимационной компании «МиМ Студия».
Картина находится в состоянии препродакшена. Производство собираются завершить к концу 2028 года.
Некоторое время назад Кузовков опять получил творческий контроль над героями «Маши и Медведя». Он был у группы компаний Animaccord.
Кузовков отметил, что это дало ему возможность начать создавать «полный метр» по мультифильму. Над проектом работает большая команда.
Мультфильм «Маша и Медведь» появился в 2009 году.
