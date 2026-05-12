Суд выдал ордер на задержание бывшего президента Боливии

Суд боливийского департамента Тариха выдал ордер на задержание бывшего президента Эво Моралеса после того, как он не явился на слушания по делу о торговле людьми, фигурантом которого является, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Deber.

Слушания начались 11 мая. Ни Моралес, ни другие обвиняемые в суд не пришли.

В 2024 году в отношении Моралеса были выдвинуты обвинения в торговле людьми.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса и местной полиции пострадали около 20 человек. Протестующие перекрывают дорогу в знак несогласия с действующей политикой.

