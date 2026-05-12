Суд выдал ордер на задержание бывшего президента Боливии

Политика

Суд боливийского департамента Тариха выдал ордер на задержание бывшего президента Эво Моралеса после того, как он не явился на слушания по делу о торговле людьми, фигурантом которого является, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Deber.

Слушания начались 11 мая. Ни Моралес, ни другие обвиняемые в суд не пришли.

В 2024 году в отношении Моралеса были выдвинуты обвинения в торговле людьми.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса и местной полиции пострадали около 20 человек. Протестующие перекрывают дорогу в знак несогласия с действующей политикой.

