В Боливии полиция столкнулась со сторонниками Моралеса, пострадали 20 человек

В результате столкновения сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса и местной полиции пострадали около 20 человек. Протестующие перекрывают дорогу в знак несогласия с действующей политикой, пишет ТАСС со ссылкой на ABI.

Серьезная стычка между недовольными гражданами и стражами порядка произошла вблизи города Майрана. Там сторонники Моралеса напали на полицию, которые пытались возобновить движение по незаконно перекрытым дорогам.

По данным местных СМИ, медицинская помощь потребовалась порядка 20 травмированным. В общей сложности за 16 дней протеста повреждения различной степени серьезности получили 44 полицейских.

Из-за того, что протестующие перекрыли проезжую часть, в стране произошли сбои в снабжении. Разногласия между действующим президентом Боливии Луис Арсе и Эво Моралесом произошли после 2020 года, в том числе из-за того, кто должен следующим кандидатом в президенты от правящей партии.