Спортсмены из Воскресенска завоевали девять медалей на областных турнирах по ушу

Воспитанники спортивного клуба «Химик» из Воскресенска выиграли пять золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль на первенстве и чемпионате Московской области по ушу. Соревнования прошли 7 ноября в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство и чемпионат Московской области по ушу собрали более 200 спортсменов. Программа включала разные дисциплины, в том числе саньда — полноконтактные поединки. В этой дисциплине выступила команда воскресенского клуба «Химик» под руководством инструктора Дмитрия Гулина.

Золотые медали завоевали Никита Орлов, Андрей Фролов, Александр Емельянов, Максим Хазов и Анастасия Фролова. Серебряными призерами стали Максим Горб, Андрей Ульянкин и Елизавета Горб. Игорь Горячев выиграл бронзу.

По итогам первенства Московской области по ушу в дисциплине саньда команда «Химик» заняла третье место в командном зачете. Елизавета Горб и Анастасия Фролова также получили специальные призы за лучшую технику и волю к победе.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.