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В Наро-Фоминском округе задержали подозреваемого в мошенничестве

Сотрудники Росгвардии 8 ноября 2026 года задержали посетителя строительного гипермаркета в поселке Атепцевское на Киевском шоссе по подозрению в подмене штрихкода для оплаты товара по заниженной цене, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Наро-Фоминского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области прибыли в сетевой строительный гипермаркет после сигнала «Тревога». Работники службы безопасности заметили подозрительные действия посетителя и нажали тревожную кнопку.

На месте росгвардейцы выяснили, что мужчина незаметно переклеил штрихкод с гидроаккумулятора объемом 24 литра на аналогичный товар в четыре раза большего объема. Затем он оплатил покупку через систему самообслуживания по заниженной стоимости.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 35-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.