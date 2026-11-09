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Нюша приехала к пострадавшей в пожаре сестре Марии Шурочкиной

Певица Нюша (Анна Шурочкина) посетила больницу, где сейчас находится ее сестра Мария Шурочкина, которая серьезно пострадала во время пожара в столичной квартире, сообщает MSK1.RU .

Вместе с артисткой к двукратной олимпийской чемпионке, получившей сильные ожоги, приехали и другие родные. Отец девушек, бывший солист группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин, рассказал, что сам не знает, что произошло в квартире синхронистки.

«Когда будут официальные данные, тогда и узнаете», — заявил он журналистам.

Ранее сообщалось, что спортсменка находится в реанимационном отделении НИИ Склифосовского. У нее пострадали лицо и грудная клетка.

Пожар произошел накануне вечером в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже ЖК бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого. Шурочкина самостоятельно вышла из квартиры с сильными ожогами, находясь в шоковом состоянии.

Предварительно, причиной пожара стали пары от биотоплива, которое Мария использовала для заправки биокамина.

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