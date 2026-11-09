Юные инспекторы движения Богородского округа провели онлайн-чаепитие

Отряды юных инспекторов движения Богородского округа 6 ноября встретились на онлайн-чаепитии с командами из Белгородской области, Приднестровья и Дзержинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла на базе Центра образования № 29. К ней присоединились юные инспекторы движения из Богородского округа, Белгородской области, Приднестровской Молдавской Республики и Дзержинского городского округа.

В мероприятии участвовали инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Ногинское», старший лейтенант полиции Екатерина Бросалина и руководитель муниципального пресс-центра отрядов юных инспекторов движения Иван Жирнов.

Команды рассказали о своих регионах, местных традициях и традиционных блюдах. Участники поделились историями семейных рецептов и объяснили, с какими праздниками связаны угощения.

Отряд «Светофорчик» из Богородского округа представил свои акции, конкурсы и проекты, которые помогают школьникам изучать правила дорожного движения. Ребята также рассказали о мероприятиях, в которых уже приняли участие. Встреча помогла командам ближе познакомиться и узнать больше о культуре друг друга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.