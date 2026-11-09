Кадеты из Фрязина завоевали семь призовых мест на международной выставке

Кадеты школы-интерната имени А. И. Покрышкина из Фрязина заняли семь призовых мест на XX Международной выставке стендовых моделей «Техника в масштабе», которая завершилась 7 ноября в Тульском государственном музее оружия, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Воспитанники кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина под руководством наставника Алексея Шумова завоевали три первых, одно второе и три третьих места.

На выставке «Техника в масштабе» представили более 600 работ из более чем 30 регионов России, а также Беларуси и Китая. Она объединила любителей и мастеров стендового моделизма из России и других стран.

При подготовке конкурсных работ участники изучали исторические материалы, технические чертежи, особенности конструкции и внешний вид различных образцов техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.