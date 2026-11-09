Ультиматумы при переменах в бизнесе приводят к уходу лучших сотрудников

Эксперт назвала сопротивление команды естественной реакцией на трансформацию бизнеса.

«Любая трансформация в бизнесе наталкивается на сопротивление команды. Протест сотрудников ― здоровая реакция системы. Люди сопротивляются не из вредности. У команды уже полная операционная нагрузка, а изменения ложатся вторым слоем. Без понимания личной выгоды любое нововведение воспринимается как угроза статусу, доходу или привычной стабильности. Главная ошибка собственника ― ультиматум в духе „с понедельника живем по-новому, а кому не нравится ― уходите“. Так компания теряет ключевых специалистов», — сказала Зайцева-Мариинских.

По ее словам, средний менеджмент испытывает давление руководства и недовольство подчиненных. Руководители могут игнорировать изменения, если прозрачные процессы лишают их ореола незаменимости.

Внедрение искусственного интеллекта не следует сводить к сокращению штата, добавила эксперт. Сначала нужно определить, как изменятся процессы и роли. Технологии должны забирать рутину и освобождать время для сложных проектов, стратегии и сервиса.

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