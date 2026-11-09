Названа причина пожара, в котором пострадала сестра Нюши

Пожар в 4-комнатной квартире двукратной олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной стали пары от биотоплива, которое она использовала для заправки биокамина, сообщает SHOT .

По данным канала, поздно вечером спортсменка решила заправить камин, но не включила один из приборов. Это привело к моментальному возгоранию.

Шурочкина не учла правила пожарной безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями. У нее сразу загорелась одежда, а дым заполнил квартиру и подъезд. Соседи вызвали скорую.

Синхронистку в срочном порядке госпитализировали с серьезными ожогами 2 и 3 степени. Пострадали лицо и грудная клетка. По словам соседей, спортсменка находилась в шоковом состоянии после случившегося и ничего не могла объяснить.

Мария Шурочкина — синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка (2016 и 2021 годы), 11-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта РФ. Она — дочь участника группы «Ласковый май» Владимира Шурочкина и мастера спорта по спортивной гимнастике Оксаны Шурочкиной (в девичестве Барановской), родная сестра популярной певицы Нюши.

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