Названа причина пожара, в котором пострадала сестра Нюши
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Пожар в 4-комнатной квартире двукратной олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной стали пары от биотоплива, которое она использовала для заправки биокамина, сообщает SHOT.
По данным канала, поздно вечером спортсменка решила заправить камин, но не включила один из приборов. Это привело к моментальному возгоранию.
Шурочкина не учла правила пожарной безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями. У нее сразу загорелась одежда, а дым заполнил квартиру и подъезд. Соседи вызвали скорую.
Синхронистку в срочном порядке госпитализировали с серьезными ожогами 2 и 3 степени. Пострадали лицо и грудная клетка. По словам соседей, спортсменка находилась в шоковом состоянии после случившегося и ничего не могла объяснить.
Мария Шурочкина — синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка (2016 и 2021 годы), 11-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта РФ. Она — дочь участника группы «Ласковый май» Владимира Шурочкина и мастера спорта по спортивной гимнастике Оксаны Шурочкиной (в девичестве Барановской), родная сестра популярной певицы Нюши.
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