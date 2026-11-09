БПЛА атаковал предприятие КИНЕФ в Ленобласти
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Вражеский беспилотник атаковал предприятие КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. Начался пожар, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Последствия атаки устраняют специалисты. На данный момент пожар уже локализовали.
Также повреждено теплоснабжение города Кириши. В населенном пункте развернули ПВР, электро- и теплоснабжение восстановили.
Во Всеволожске обломки БПЛА упали на многоквартирный дом, погибла женщина, живущая на верхнем этаже. Семье погибшей окажут необходимую помощь.
Остальных жителей эвакуировали. В ПВР на данный момент находятся четыре человека.
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