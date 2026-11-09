Подмосковье вошло в число лидеров России по росту числа турпоездок

Московская область вошла в число регионов-лидеров по росту количества туристических поездок за девять месяцев 2026 года. Итоги сезона подвели 6 ноября на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

За девять месяцев 2026 года туристы совершили 5,38 млн поездок в Подмосковье — почти на 900 тыс. больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составил 4,53 млн.

Заседание правительственной комиссии по развитию туризма прошло под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Он отметил, что в числе лидеров — регионы с развитой туристической и транспортной инфраструктурой: Москва, Московская область и Республика Татарстан. Всего по России за этот период совершено порядка 71 млн поездок.

Туристическая инфраструктура Подмосковья — одна из самых развитых в стране. В регионе работают отели, пансионаты, санатории, глэмпинги и другие средства размещения, а также расположены объекты туристического показа.

По данным министерства культуры и туризма Московской области, в регионе действуют 1578 классифицированных средств размещения. Более 500 экскурсоводов и гидов успешно прошли аттестацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.