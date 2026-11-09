В Люберцах и Звенигороде капитально ремонтируют детские школы искусств

В Московской области продолжается модернизация культурных объектов. В поселке ВУГИ городского округа Люберцы капремонт Детской школы искусств № 3 вышел на финальную стадию, а в Звенигороде благодаря переезду в отремонтированное здание музыкальная школа расширит профиль, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

В поселке ВУГИ в Люберцах идет капитальный ремонт Детской школы искусств № 3. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Роман Терюшков отметил, что школа, построенная в 1954 году, давно нуждалась в серьезном обновлении — объект включили в народную программу «Единой России» по запросу жителей.

«Здесь появятся современные пространства, где дети раскроют свои способности. Очень важно, чтобы у ребят были достойные условия для развития рядом с домом. После обновления около 600 воспитанников смогут заниматься в комфортных условиях», — сказал Роман Терюшков.

На сегодняшний день готовность здания превышает 50%. Подрядчик обновил фасад, укрепил конструкции, улучшил отделку и монтирует инженерные системы. На прилегающей территории укладывают асфальт, устанавливают малые архитектурные формы и монтируют летнюю сцену.

«Очень ждем открытия. Хочется, чтобы у детей появились свои классы, залы и сцена для репетиций. И особенно радует благоустройство территории вокруг школы», — поделилась мама воспитанницы художественного отделения Елена Соколова.

Открыть школу искусств планируют в декабре 2026 года. Всего последние три года в Люберцах по народной программе обновили 13 объектов культуры.

В Звенигороде обновляют Школу искусств имени Танеева — детская музыкальная школа переедет в отремонтированное здание бывшего территориального управления. Депутат окружного Совета от «Единой России» Дмитрий Александров сообщил, что готовность объекта составляет около 30%. Рабочие демонтировали кровлю, перегородки, перекрытия и инженерные сети. В декабре закроют тепловой контур: установят окна и систему отопления, а также зальют пол, возведут новые стены и уложат фальцевую кровлю.

«В 2027 году проведут финальный этап ремонта — внутреннюю отделку и фасадные работы. Радует, что помимо музыкальных классов в учреждении откроются новые направления: хореография и изобразительное искусство», — отметил депутат.

Также в школе обустроят художественную мастерскую, хореографический, оркестровый и зрительный залы, служебные и технические помещения.

Ранее в Одинцовском округе по народной программе реконструировали Звенигородский манеж, обновили учреждения культуры в Часцах, Ершовском, Никольском, Старом Городке и Голицыне, отремонтировали Большевяземскую и Лесногородскую школы искусств.

Благодаря народной программе «Единой России» за 5 лет количество капитально отремонтированных учреждений культуры выросло на 40% — только в 2025 году обновили 7 учреждений. В новой народной программе школам искусств уделено особое внимание: запланирован капремонт ДШИ имени Я. Флиера в Орехово-Зуеве, ДШИ «Гармония» во Власихе, а также строительство и обновление музыкальных школ в Павловской Слободе, Подольске и Пересвете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.