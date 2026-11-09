Врача Видновского перинатального центра наградили грамотой главы округа

Татьяне Хрипковой в юбилейный день рождения вручили почетную грамоту главы Ленинского городского округа и памятный подарок. Коллеги поздравили заведующую организационно-методическим отделом Видновского перинатального центра и пожелали дальнейших успехов в работе.

Ее трудовой стаж составляет почти 40 лет. Она начинала врачом-статистиком, работала заместителем главных врачей городских и районных больниц. Последние шесть лет трудится в Видновском перинатальном центре.

Кандидат медицинских наук, врач-методист Татьяна Хрипкова курирует методическую и статистическую деятельность учреждения, помогает сотрудникам в вопросах организации медицинской помощи.

«Мне нравится оказывать методическую помощь сотрудникам перинатального центра. Помогаю разобраться в вопросах организации здравоохранения заведующим, старшим медицинским сестрам и акушеркам», — отметила Татьяна Хрипкова.

Главный врач Тамара Белоусова высоко оценила профессионализм коллеги.

«Опытный и очень грамотный специалист! Всегда подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации и поможет выстроить работу так, чтобы было комфортно докторам и пациенткам», — рассказала Тамара Белоусова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.