Пассажиры Мострансавто совершили более 37,4 млн поездок по «Тройке»

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года оплатили картой «Тройка» по тарифу «Кошелек» более 37,4 млн поездок. На нее приходится 16% коммерческих оплат проезда без учета социальных карт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года пассажиры Мострансавто совершили более 37,4 млн поездок по карте «Тройка» с тарифом «Кошелек». Это 16% всех коммерческих оплат проезда в автобусах предприятия без учета социальных карт.

«Важно, что жители Подмосковья могут не только оплачивать проезд картой, но и получать скидки благодаря системе лояльности», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Лидером по использованию «Тройки» стал филиал МАП № 11 в Балашихе — более 6,5 млн операций с начала года. На втором месте МАП № 1 в Люберцах — свыше 5 млн поездок, на третьем МАП № 3 в Домодедове — более 4,8 млн. Четвертое место занял МАП № 5 в Подольске — более 4 млн операций. Всего на эти четыре филиала приходится свыше 20 млн поездок по «Тройке».

В ноябре пассажиры предприятия оплачивают этой картой в среднем около 114 тыс. поездок в день. «Тройка» действует на всех автобусных маршрутах Мострансавто.

Система лояльности «Больше ездишь — меньше платишь» дает скидку в зависимости от числа поездок по карте за 30 дней. Первые 20 оплачиваются по обычному тарифу, с 21-й по 30-ю скидка составляет 10%, с 31-й по 40-ю — 15%, с 41-й по 50-ю — 20%. С 51-й поездки действует максимальная скидка 35%.

Оплатить проезд также можно банковской картой или «Стрелкой». Отдельные категории пассажиров могут пользоваться социальными картами.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.