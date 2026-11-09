Налоговое уведомление может не прийти: что россиянам нужно оплатить до 1 декабря

До 1 декабря 2026 года россиянам необходимо уплатить налоги за 2025 год. Это касается владельцев квартир, домов, автомобилей и земельных участков, а также граждан, получивших облагаемый налогом доход по банковским вкладам. При этом отсутствие уведомления от ФНС не всегда освобождает от обязанности платить. Финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова рассказала РИАМО, какие начисления нужно проверить, где найти налоговое уведомление и как избежать пеней.

Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

До 1 декабря 2026 года россиянам необходимо рассчитаться с налоговой за 2025 год. Перечень платежей зависит от имущества и доходов конкретного налогоплательщика.

В первую очередь речь идет об имущественных налогах:

— Налог на недвижимость — его начисляют собственникам квартир, жилых домов, гаражей и других объектов недвижимости.

— Транспортный налог — касается владельцев автомобилей и других зарегистрированных транспортных средств.

— Земельный налог — уплачивается собственниками земельных участков.

Кроме того, в налоговом уведомлении может быть указан НДФЛ. В частности, это касается налогооблагаемого процентного дохода по банковским вкладам.

Финансовый эксперт Волкова рекомендует не откладывать проверку начислений на последние дни ноября. Важно заранее сверить суммы и убедиться, что в уведомлении правильно указаны объекты собственности.

Особое внимание стоит уделить ситуации, если в течение 2025 года человек покупал или продавал квартиру, дом либо автомобиль. В таких случаях необходимо проверить, за какой период рассчитан налог и корректно ли учтены изменения в праве собственности.

Где посмотреть налоговые начисления и как их оплатить

Проверить начисления можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале «Госуслуги». В уведомлении содержатся сведения об объектах налогообложения, налоговой базе, сумме платежа и реквизитах для оплаты.

Внести деньги можно через сервисы ФНС, «Госуслуги» или банковские приложения и отделения банков.

При проверке эксперт советует обратить внимание на несколько моментов:

— правильно ли указаны сведения о недвижимости и транспортных средствах;

— учтен ли фактический период владения имуществом;

— применены ли положенные налоговые льготы;

— нет ли ошибок в сумме начислений.

Например, если автомобиль или квартира были проданы в прошлом году, необходимо убедиться, что налог рассчитан с учетом соответствующего периода владения.

Если обнаружилась ошибка, следует направить обращение в налоговую инспекцию. Специалисты проверят информацию и при наличии оснований скорректируют начисления.

Что делать, если уведомление от ФНС не пришло

Отсутствие бумажного письма от налоговой не означает, что у человека нет обязательств перед бюджетом. Уведомления могут поступать в электронном виде, поэтому в первую очередь стоит проверить личный кабинет на сайте ФНС.

Есть и ситуации, когда налоговое уведомление не направляют. Например, если гражданин полностью освобожден от уплаты налога благодаря льготе или общая сумма начислений не превышает 300 рублей.

Однако если у человека есть квартира, дом, земельный участок или автомобиль, а уведомление так и не появилось, лучше самостоятельно уточнить информацию в налоговой инспекции.

Не стоит рассчитывать, что отсутствие письма автоматически освобождает от уплаты налога. Своевременная проверка позволит выяснить, есть ли начисления и почему уведомление не поступило.

Почему не стоит откладывать оплату на последний день

Если не перечислить налог до установленного срока, на задолженность могут начисляться пени. Поэтому финансовый эксперт советует заранее предусмотреть обязательные платежи в семейном бюджете.

«Налоговые платежи — это обязательные расходы, которые можно планировать заранее. Лучше предусмотреть их еще в ноябре, особенно с учетом того, что впереди декабрь и дополнительные траты на новогодние праздники. Так не придется выбирать между обязательными платежами и праздничными покупками», — подчеркнула Волкова.

Таким образом, до 1 декабря россиянам стоит проверить налоговые уведомления, сверить сведения об имуществе и доходах, убедиться в правильности начислений и своевременно внести платежи. Это поможет избежать просрочки, дополнительных расходов и разбирательств с налоговой.

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