сегодня в 10:56

Более 8,5 тыс медработников прошли обучение в центре развития компетенций МОНИКИ

Центр развития компетенций на базе МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с начала 2026 года провел около 870 тренингов для медицинских специалистов региона. В них приняли участие более 8,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Центр развития компетенций Регионального кадрового центра Минздрава Подмосковья обучает врачей, средний медперсонал и руководителей медицинских организаций. Преподаватели-психологи проводят занятия по развитию коммуникативных навыков, профилактике профессионального выгорания, управлению командами и адаптации новых сотрудников.

«Обучение помогает медработникам справляться с профессиональными нагрузками, выстраивать эффективную коммуникацию и сохранять стрессоустойчивость в сложных ситуациях», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В центре доступны более 20 очных программ, адаптированных для разных аудиторий, включая сотрудников скорой помощи. По проекту «Наставничество» обучение прошли более 800 сотрудников медорганизаций региона.

Центр также исследует организационную среду и помогает медучреждениям использовать результаты для принятия управленческих решений. В исследовании профессионального выгорания в 2026 году участвовали более 100 учреждений и почти 30 тыс. сотрудников. Для медорганизаций готовят индивидуальные презентации результатов, проводят видеоконференции и разрабатывают планы профилактики и снижения выгорания.

Записать команду на обучение можно по телефону +7 (926) 579-15-90 (МАКС) или электронной почте mz_moniki_competence@mosreg.ru. Сотрудники центра помогут подобрать программу с учетом задач учреждения и согласуют график занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.