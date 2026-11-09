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«Она была в шоке»: соседи видели пострадавшую Шурочкину после пожара

Соседи пострадавшей от пожара олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной видели ее после произошедшего в квартире возгорания. Спортсменка была в шоке и ничего пояснить не могла, сообщает «МК: срочные новости» .

Пожар произошел в ЖК «Свой» на улице Багрицкого. Очевидцы вызвали пострадавшей Шурочкиной скорую помощь. Она получила сильнейшие ожоги.

Шурочкина смогла сама выбраться из горящего жилья, откуда шел сильный запах жженой резины. Кроме майки на спортсменке одежды не было. Девушка была вся красная, так как сильно обгорела.

Из-за сильнейшего стресса спортсменка не могла вымолвить ни слова. Скорая помощь экстренно доставила ее в больницу.

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