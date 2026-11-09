Теракт в Кракове 7 ноября 2026: что известно, каков статус расследования и что происходит сейчас

В материале РИАМО читайте о том, что известно о теракте в Кракове, как ведется расследование и каковы были мотивы нападавшего.

Теракт в Кракове: хронология событий

Днем 7 ноября 2026 года на Главной рыночной площади Кракова 24-летний поляк Михал Оксинский из окна автомобиля Subaru открыл огонь по прохожим из винтовки, продолжая стрелять по пути следования. Погибли шесть человек, 16 ранены. В результате нападения погибли шесть человек, еще 16 получили ранения. Позже, в ходе расследования, в доме стрелка нашли еще трех погибших.

Нападение произошло около 15:00 по местному времени. Нападавший въехал на главный рынок на автомобиле и открыл стрельбу по людям и трамваю. Спустя несколько минут Оксинский покинул машину и вступил с перестрелку с полицией. Он ранил двух полицейских и сам получил ранение. Нападавшего задержали.

Утром 9 ноября стало известно, что стрелявший умер в больнице. Ранее генеральный прокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявлял, что если Оксинский выживет, ему грозит пожизненное заключение.

Количество жертв при нападении в Кракове

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После совершенного теракта и задержания преступника стало известно о том, что на площади погибли шесть человек, 16 ранены Среди погибших помимо граждан Польши, по словам главы воеводства Кшиштофа Яна Кленчара, 51-летняя гражданка Австрии и 32-летний гражданин Великобритании. Среди пострадавших — граждане Великобритании, Германии, Австрии, Португалии и России.

Позже в доме Оксинского Островце Свентокшиском были обнаружены тела двух женщины и мужчины — по данным прокуратуры, это его родители и сестра.

Что известно о нападавшем в Кракове

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Как пишет Onet, нападавший — 24-летний Михал Оксинский, гражданин Польши. Он передвигался на автомобиле, который был зарегистрирован на его отца, имевшего разрешение на оружие. Нападавший работал на заводе по производству огнеупорных материалов. Во время нападения на нем была военная форма и винтовка.

В министерстве национальной обороны утверждали, что преступником, скорее всего, является бывший военнослужащий. В Минобороны Польши опровергли эту информацию.

Известно, что преступник придерживался крайне радикальных взглядов, в машине было обнаружено много видов оружия. Позднее в прокуратуре сообщили, что в квартире было изъято большое количество боеприпасов и семь единиц огнестрельного оружия. Однако, литературу или листовки, подтверждающие радикальные взгляды нападавшего, не были найдены.

Одноклассница нападавшего рассказала, что в школе он рисовал повешенных или рисовал, что кто-то входит с пистолетом, говорил, что это покушение на школу. Также она вспомнила урок, когда Оксинский надевал на лицо противогаз. Когда друзья спрашивали его об этих сценах, о рисунках, он отвечал, что хотел бы стать террористом.

Как идет расследование и какие есть версии

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Премьер Дональд Туск заявил о террористическом характере нападения. Прокуратура ведет расследование по эпизодам: убийство шести человек и покушение на убийство на площади плюс убийство трех человек в Островце-Свентокшиском. Прокурор Эрик Стаселак из Национальной прокуратуры Польши сообщил, что смерть нападавшего не влияет на запланированные действия прокуратуры.

«Оставшиеся разбирательства будут продолжены, поскольку мы находимся на ранней стадии. Расследование длится менее 24 часов, и предстоит проанализировать большой объем доказательств», — отметил прокурор Стаселак.

Расследование ведет Малопольский отдел Национальной прокуратуры.

Теракт в Кракове произошел, а фоне непрекращающегося скандала в Конституционном трибунале. По мнению экспертов, риск подобных нападений в Европе остается высоким из-за распространения ультраправых идей в интернете и доступности оружия. Однако, официально мотив еще не установлен. Следствие не нашло следов ультраправой идеологии, называя мотивом личную «месть обществу». Противостояние Туска и Навроцкого продлится до парламентских выборов в октябре 2027 года. И хотя уличных волнений после стрельбы не зафиксировано, наложение теракта на паралич высшей судебной инстанции неизбежно политизирует дискуссию, отмечается в публикации.

Есть версия «украинского следа», так как в последнее время полиция Польши била настоящую тревогу в связи с ростом оружейной контрабанды с территории Украины. Карабины, подобные тому, который был у нападавшего, массово поставлялись для нужд ВСУ.

Реакция властей и статус на текущий момент

Президент Кароль Навроцкий объявил общенациональный траур 8 и 9 ноября, в Кракове он продлится до 11 ноября. Полицейских, которые задержали нападавшего, представят к награде. Пострадавшим и свидетелям оказывается психологическая помощь. Нападавший мертв, а дело переквалифицировано в теракт.

Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек в эфире телеканала TVP заявил, что застреливший 6 человек в центре Кракова мужчина интересовался в интернете тематикой нападений. «Преступник изолировался, избегал дружеских отношений, был активен в интернете и интересовался темой нападений, поэтому следователи изучают эти версии», - сказал он и добавил, что полученные данные помогут составить профиль преступника и ответить на многие вопросы.