Суд оставил «Сладкую жизнь Плюс» в реестре недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения Московского областного УФАС России о включении ООО «Сладкая жизнь Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стало уклонение компании от заключения контракта на поставку пшеничной муки.

В Московское областное УФАС России обратилось ФГКУ «Ногинский ордена Жукова спасательный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Учреждение просило включить ООО «Сладкая жизнь Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта на поставку продуктов питания — пшеничной муки.

По итогам рассмотрения обращения управление признало действия компании не соответствующими закону и решило включить сведения о ней в реестр. Компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Сладкая жизнь Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного органа. Номер дела — А40-19074/25.

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