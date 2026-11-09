Пробка на 5,2 км: 4 легковушки и «ГАЗель» столкнулись на МКАД
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на внешней стороне 45-го км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Несколько автомобилей столкнулись в понедельник днем в районе съезда № 45. На месте аварии работают городские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
В районе массового ДТП в сторону развязки с Киевским шоссе образовалась пробка длиной 5,2 км. Движение транспорта осуществляется по 3 полосам из 5. Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.
Согласно данным Msk1.ru, на внешней стороне 45-го км МКАД столкнулись 4 легковых автомобиля и «ГАЗель».
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