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Пробка на 5,2 км: 4 легковушки и «ГАЗель» столкнулись на МКАД

Несколько автомобилей столкнулись в понедельник днем в районе съезда № 45. На месте аварии работают городские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

В районе массового ДТП в сторону развязки с Киевским шоссе образовалась пробка длиной 5,2 км. Движение транспорта осуществляется по 3 полосам из 5. Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.

Согласно данным Msk1.ru, на внешней стороне 45-го км МКАД столкнулись 4 легковых автомобиля и «ГАЗель».

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