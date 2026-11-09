В Омске красную икру продают по цене до 4999 рублей за 150 грамм

В омских сетях цена красной икры достигает нескольких тысяч рублей за небольшую банку. При выборе важно проверить маркировку, происхождение и внешний вид продукта, сообщает gorod55.ru .

В «Ленте» икра горбуши «Три кита» стоит 4 999 рублей за 150 грамм, «Красное золото» — 6 599 рублей за 300 грамм. В «Магните» икру нерки продают за 4 400 рублей за 200 грамм, а в «Самокате» икру горбуши «Русское море» — за 2 899 рублей за 95 грамм. Сети также предлагают более дешевую имитацию.

По данным аналитического центра Рыбного союза на начало сентября, икра горбуши за год подорожала в рознице на 83%, до 18,6 тысячи рублей за килограмм. На цены влияет слабая лососевая путина 2026 года. При этом поступающего в продажу продукта достаточно для удовлетворения спроса.

Покупка с рук или в местах несанкционированной торговли несет риски: происхождение товара и условия хранения могут быть неизвестны.

На этикетке должны быть даты изготовления и фасовки, вид рыбы. На жестяной банке обязательны оттиск «ИКРА», номер завода-изготовителя и смены.

Размер икринок должен соответствовать виду рыбы: у нерки, кижуча и форели они мелкие, у горбуши и кеты — крупнее. Также стоит оценить цвет и выраженность ядрышка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.