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Не хотел отдавать медикам: муж-неадекват переехал жену на машине в Новосибирске

Пьяный мужчина переехал свою супругу в одном из дворов в Новосибирске. Местные жители вызвали скорую и полицию, сообщает Mash Siberia .

По предварительным данным, пьяный новосибирец вытолкал жену из автомобиля и придавил ее, когда сдавал задним ходом.

По словам очевидцев, он кричал, что «семейные разборки окружающих не касаются». Местные вызвали полицейских и медиков.

На опубликованных кадрах видно, как мужчины перегородили дорогу неадеквату, который пытался покинуть место происшествия на своем авто.

При этом дебошир до последнего не хотел отдавать женщину медикам.

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