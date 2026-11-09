Не хотел отдавать медикам: муж-неадекват переехал жену на машине в Новосибирске
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Пьяный мужчина переехал свою супругу в одном из дворов в Новосибирске. Местные жители вызвали скорую и полицию, сообщает Mash Siberia.
По предварительным данным, пьяный новосибирец вытолкал жену из автомобиля и придавил ее, когда сдавал задним ходом.
По словам очевидцев, он кричал, что «семейные разборки окружающих не касаются». Местные вызвали полицейских и медиков.
На опубликованных кадрах видно, как мужчины перегородили дорогу неадеквату, который пытался покинуть место происшествия на своем авто.
При этом дебошир до последнего не хотел отдавать женщину медикам.
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