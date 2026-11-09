сегодня в 11:55

В Мытищах смонтировали плиты временного путепровода на Пироговском шоссе

Строители завершили монтаж плит временного путепровода в рамках второго этапа реконструкции Пироговского шоссе в Мытищах. Общая готовность объекта достигла 72%, движение по шоссе идет по четырем полосам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Пироговском шоссе в Мытищах завершили монтаж плит временного путепровода. Строители также устанавливают сетчатое ограждение, монтируют канализационные колодцы и устраивают основание тротуаров из щебеночно-песчаной смеси.

«На площадке задействованы 15 рабочих, 5 инженерно-технических специалистов и 5 единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

После переключения движения на временный путепровод строители демонтируют левую часть существующего сооружения через железнодорожные пути. На ее месте возведут новый путепровод с тремя полосами движения. Проект также предусматривает велопешеходную дорожку длиной более 200 метров. Завершить работы планируют в I квартале 2027 года.

Первый этап реконструкции завершился в конце 2025 года. Тогда построили правую часть путепровода с двумя полосами движения, а участок шоссе от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды расширили до четырех полос.

Проект позволит улучшить транспортную ситуацию на Пироговском шоссе, повысить доступность прилегающих жилых районов, включая строящийся ЖК «Мытищи Парк», и обеспечить удобный выезд на Мытищинскую хорду.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.