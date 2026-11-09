Зимний гардероб обойдется почти в 40 тысяч: пуховик съест половину

Пуховик за 25 тысяч: во сколько обойдется зимний комплект в этом сезоне

Базовый зимний комплект одежды на сезон 2026–2027 годов обойдется примерно в 23,5–38,5 тыс. рублей, причем без учета свитера и термобелья. Самая дорогая покупка — пуховик: в среднем ценовом сегменте он стоит 15–25 тыс. рублей. Об этом РИАМО рассказал экономист Ярослав Климов.

Если собирать зимний гардероб с нуля, больше всего денег уйдет на верхнюю одежду. В среднем ценовом сегменте пуховик на предстоящий сезон обойдется примерно в 15–25 тыс. рублей, зимние ботинки — в 6–9 тыс., а шапка, шарф и перчатки — еще в 2,5–4,5 тыс. В сумме базовый комплект потянет на 23,5–38,5 тыс. рублей, и это без свитера, термобелья и прочих вещей.

По словам Климова, это ориентир для определенного ценового сегмента, а не средняя стоимость гардероба по России. На распродажах расходы могут быть ниже, а покупка натуральной шубы заметно увеличит бюджет.

По данным Росстата, к сентябрю 2026 года популярные категории одежды и обуви подорожали в среднем на 3,3% относительно прошлого года. Однако отдельные зимние вещи могли измениться в цене сильнее.

«При покупке я бы советовал оценивать качество утеплителя, удобство обуви и предполагаемый срок службы. Большая скидка сама по себе еще не означает выгодную покупку», — подчеркнул эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.