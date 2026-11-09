Боец Киндер рассказал о притоке на передовую ребят с опытом компьютерных игр

На передовую приходит много молодых людей с опытом компьютерных игр. Инструктор с позывным Киндер обучает их управлению беспилотниками, сообщает RT .

Киндер рассказал военкору RT Владу Андрице, что среди таких новичков есть ребята 18, 19 и 20 лет. Сам военнослужащий отметил свое 20-летие на позициях на Запорожском направлении.

По его словам, в районе Степногорска идут тяжелые бои. Операторы беспилотных летательных аппаратов отряда «БАРС-Сармат» работают близко к фронту. Их главная задача — сохранить жизнь штурмовиков.

«Для нас это больше чем игра. Штурмовики сидят там в лесополосах, блиндажах, подвалах. Твоя цель — сохранить ему жизнь», — рассказал Киндер.

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