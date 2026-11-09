Медсестра рассказала о службе в подземном госпитале морской пехоты

Медсестра Юлия Семенова с декабря 2025 года служит в подземном госпитале морской пехоты. Она два года добивалась отправки туда, сообщает RT .

Семенова рассказала корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, что ее не брали на службу из-за участия мужа в специальной военной операции и 12-летнего сына. С 2022 года она занималась гуманитарной помощью, а в 2023-м попала под ракетный обстрел в Белгороде.

Группа эвакуации доставляет в подземный госпиталь раненых, в том числе с осколочными и минно-взрывными травмами. Главный хирург группировки войск «Центр» Виктор Чупряев рассказал, что внутри есть рентген, оборудование для ультразвукового исследования и операционная.

«Если они получают минно-взрывное ранение — это контактный подрыв на боеприпасе, — нижние конечности страдают. Если в результате воздействия дрона, то это голова, верхние конечности, грудь», — пояснил Чупряев.

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