Росгвардейцы провели урок мужества в школе имени Подольских курсантов

Кадеты Росгвардии 8 ноября 2026 года встретились с сотрудниками ОМОН «Русич» и Подольского отдела вневедомственной охраны в школе № 18 имени Подольских курсантов. Урок мужества посвятили памяти погибших при исполнении долга, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Встреча прошла в День памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих войск правопорядка, погибших при исполнении профессионального долга. Сотрудники ОМОН «Русич» и Подольского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области рассказали кадетам о значении этой даты, службе и верности долгу.

Бойцы ОМОН поделились опытом служебных командировок и рассказали о сложных спецоперациях, во время которых сталкивались с опасностью. Особое внимание они уделили памяти коллег, не вернувшихся с боевых заданий или дежурств.

Росгвардейцы подчеркнули, что память о погибших сохраняется не только в архивах, названиях улиц и на мемориальных досках, но и в сердцах молодых сотрудников, которые выбирают путь служения Родине.

«Сегодня мы склоняем головы перед павшими героями. Вечная слава боевым товарищам, выполнившим свой долг до конца», — сказали росгвардейцы.

Участники встречи почтили память погибших сотрудников минутой молчания.