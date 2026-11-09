В Пушкино проведут финал молодежного театрального фестиваля

Финал X юбилейного фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского» пройдет с 16 по 21 ноября в Пушкинском и Ивантеевском музыкально-драматических театрах, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Из 70 коллективов, подавших заявки на фестиваль, в финал вышли 13. Проект объединяет молодежные коллективы Московской и Ярославской областей. В фестивале участвуют более 400 человек, еще свыше 600 — в дополнительной программе и открытом конкурсе молодых драматургов.

Финалистов оценят художественный руководитель Московского драматического театра «Постскриптум» Сергей Афанасьев, театральный критик Елена Езерская, заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь, театральный менеджер и экс-директор Московского театра сатиры Игорь Берлин, заслуженный артист Московской области, директор Пушкинского музыкально-драматического театра Игорь Ильин.

В программе — спектакли по произведениям Еврипида, Гоголя, Пушкина и Чуковского, лаборатории по технике речи, актерскому мастерству и сценическому движению. Для руководителей коллективов проведут акселераторы и мастер-классы. Также запланированы вербатим по пьесам открытого конкурса «Пьесы о Подмосковье» и консультации ресурсного центра по грантовой поддержке. Частью финала станет празднование 150-летия союза театральных деятелей Российской Федерации.

Фестиваль завершится 21 ноября в 17:00 одним из первых показов спектакля Воскресенского театра ростовых кукол «Софит» по сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина. Постановку подготовили к юбилею писателя.

Вход на спектакли финалистов свободный по предварительной регистрации. Она уже открыта на сайтах teatrpushkino.ru и пушкинофест.рф.

Проект реализуется при поддержке правительства Московской области, администрации городского округа Пушкинский и фонда президентских грантов.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.