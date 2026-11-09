Контрафакт захватит российский рынок? Что нужно для защиты от подделок

Под видом оригинала в РФ могут ввозить подделки: чем опасен параллельный импорт

Главная опасность параллельного импорта в России сегодня — попадание на рынок контрафактной продукции под видом оригинальных зарубежных товаров. Для решения проблемы необходимо усилить контроль за происхождением товаров и модернизировать систему сертификации, заявил РИАМО профессор МГЮА имени О. Е. Кутафина Бениамин Шахназаров.

Параллельный импорт в России столкнулся с новой проблемой: под видом оригинальной зарубежной продукции на рынок могут попадать подделки. Главным вызовом становится не столько определение перечня разрешенных к ввозу товаров, сколько проверка их подлинности и происхождения, полагает Шахназаров.

По словам эксперта, если в 2022 году параллельный импорт был прежде всего антикризисным инструментом, позволявшим обеспечить российский рынок необходимыми зарубежными товарами, то теперь на первый план выходят вопросы контроля качества и легальности происхождения продукции. Для предотвращения оборота контрафакта необходимо совершенствовать механизмы подтверждения подлинности товаров, модернизировать систему сертификации и внедрять дополнительные инструменты проверки.

При этом рассчитывать на помощь иностранных правообладателей в установлении происхождения продукции удается не всегда. Поэтому, считает Шахназаров, особое значение приобретают независимые механизмы контроля, которые позволят отличать оригинальные товары от подделок еще на этапе ввоза.

Отдельным вопросом остается возможное возвращение на российский рынок зарубежных компаний, покинувших страну в 2022 году. По мнению эксперта, Россия не выступает против такого сценария, однако возвращение иностранных производителей может сопровождаться дополнительными условиями. В частности, обсуждается создание реестра компаний, которые ушли с российского рынка без объективных причин.

Шахназаров также подчеркнул, что международную торговлю нельзя рассматривать исключительно через призму импорта. Для полноценного участия России в международном разделении труда необходимо развивать и экспортные направления. Внешнеторговая политика должна учитывать взаимосвязь поставок зарубежной продукции и продвижения российских товаров на международные рынки.

Еще одним важным направлением развития внешнеэкономической деятельности эксперт назвал защиту интересов российских компаний при международных коммерческих спорах. В частности, он рекомендовал бизнесу внимательнее относиться к условиям внешнеторговых договоров и заранее прорабатывать арбитражные оговорки.

По словам Шахназарова, международный арбитраж может стать предпочтительным способом разрешения конфликтов между компаниями благодаря конфиденциальности разбирательства и возможности сохранить деловую репутацию участников. В этой связи важной задачей становится развитие российских арбитражных центров и повышение их привлекательности для иностранных партнеров, в том числе китайских компаний.

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