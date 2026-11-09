Сходите в миграционный центр: педагог буллит девочку-башкирку в московской школе

По словам мамы девочки, учительница хотела выгнать ее дочь со школы, говорила, что она пришла после отсутствия и «может быть заразна», поэтому она спустилась с ней со второго этажа на первый, чтобы ребенок пошел домой. Девочка испугалась, что ее выгонят из школы. При этом у нее не было ключей, а на улице ждать окончания уроков и выхода старшего брата было холодно.

Когда мама попыталась решить вопрос с директором, то ей пообещали все наладить, но ничего не сделали.

В разговоре с учительницей женщине было заявлено, что нужно принеси документ из миграционного центра о том, что семья может находиться на территории РФ. Она опешила и сказала, что не может принести такой бумаги, потому что из Башкирии, которая является субъектом России, а не другим государством, но ее не послушали.

По словам мамы, она не хочет переводить дочь в другую школу, так как в классе у нее друзья и сложившийся коллектив, но одна учительница прицельно травит ее и ее старшего брата. Возможно, это происходит по национальному признаку. В комментариях пользователи очень удивились, что педагог не знает, где находится Башкирия. Они посоветовали подать на школу и учительницу в суд.

«Есть статья о дискриминации по национальному признаку. Так что учителю прилетит и не слабо. Найдите статью, законом все пописано», — отметили комментаторы.

Некоторые люди засомневались в рассказанной истории.

«Странная история. „Я подумала, что меня выставят из школы“… Так выставила или нет? Возможно, учитель попросил справку об отсутствии в школе. И девочку вряд ли она назвала заразной. Скорее всего речь шла о болезни, вирусе, который может быть заразный. Вам директор не нравится, учитель тоже. Со старшим сыном тоже какие-то претензии к учителям во второй части у вас. Работала много лет в школе и были истории и разборки, если дети срывали уроки, курили за углом школы, дрались и др. Но чтобы учитель просто так оскорблял, унижал ребенка таких ситуаций за много лет не было. Учителя достаточно грамотные люди, и во второй части вы говорите о том, что учитель не знает, что Башкортостан часть нашей страны, в этом сомневаюсь. Если послушать учителя, уверена, что там будет совершенно другая история», — написала одна из пользователей.

Она также попросила россиянку показать публично результаты проверки прокуратуры, когда они появятся, раз она на всю Сеть обвинила педагога.

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