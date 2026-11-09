Мария Шурочкина сама потушила себя во время пожара в квартире в Москве
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина сама потушила себя во время пожара в столичной квартире из-за вспыхнувшей горючей жидкости для биокамина, сообщает «Mash на спорте».
ЧП произошло накануне в районе 23:00 в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже ЖК бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого. Шурочкина самостоятельно вышла из квартиры с сильными ожогами, находясь в шоковом состоянии.
Соседи синхронистки срочно вызвали скорую помощь. Медики увезли спортсменку в больницу. У сестры певицы Нюши выявлены сильные ожоги 1-й и 2-й степени грудной клетки и лица.
Соседи и их квартиры в результате происшествия не пострадали.
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