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Сестра Нюши, олимпийская чемпионка Мария Шурочкина чуть не сгорела при пожаре

Российская синхронистка, олимпийская чемпионка и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина доставлена в больницу с серьезными ожогами после пожара в квартире в Москве, сообщает SHOT .

Возгорание произошло в ЖК бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого. Загорелась четырехкомнатная квартира на 17-м этаже.

Как рассказали очевидцы, дым заполонил лестничную клетку, было нечем дышать, с улицы виднелось пламя. При эвакуации люди услышали крики о помощи и плач. На лестнице они нашли Шурочкину.

Очевидцы срочно вызвали скорую помощь. Медики увезли спортсменку в больницу. У нее выявлены сильные ожоги 1-й и 2-й степени грудной клетки и лица.

Точные причины возникшего пожара неизвестны. В квартире полыхали личные вещи и мебель.

Мария Шурочкина — синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка (2016 и 2021 годы), 11-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта РФ. Она — дочь участника группы «Ласковый май» Владимира Шурочкина и мастера спорта по спортивной гимнастике Оксаны Шурочкиной (в девичестве Барановской). Родная сестра — певица Нюша.

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