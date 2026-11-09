Еда становится вкуснее после фотографии: психолог объяснил эффект предвкушения

Привычка фотографировать еду перед приемом пищи может усиливать удовольствие от ее вкуса — это связано с тем, что человек дольше рассматривает блюдо, обращает внимание на детали и предвкушает первый кусочек, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

«Здесь работает не сама камера, а психологическая пауза перед едой. Человек видит красивое блюдо, выбирает ракурс, замечает цвет, текстуру, пар, соус. Внимание концентрируется на еде, а ожидание первого кусочка немного растягивается», — объяснил Чепалов.

По его словам, такой процесс связан с предвкушением награды, когда удовольствие возникает еще до самого действия. В позитивной психологии похожий механизм называют savoring — смакованием приятного опыта.

При этом причины фотографировать еду у людей могут различаться. Одни получают удовольствие от красивой подачи, другие сохраняют снимки на память, а третьи заранее представляют, как поделятся фотографией в соцсетях.

«„Социальный тип“ уже во время съемки мысленно находится перед аудиторией: „Вот это выложу, друзья оценят“. Здесь включается управление впечатлением — мы показываем другим не только еду, но и образ собственной жизни», — сказал специалист.

Чепалов добавил, что со временем фотографирование еды может превратиться в привычный ритуал, который сам по себе вызывает приятные ожидания.

«Принесли еду, снял, выложил, получил удовольствие, начал есть. Через некоторое время сам процесс съемки становится сигналом: „Сейчас будет приятное“», — пояснил психолог.

При этом специалист подчеркнул, что фотографирование еды усиливает удовольствие не у всех. Многое зависит от того, какое значение человек придает самому процессу съемки.

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