«Это фильтр, а не диагноз»: умные часы могут не заметить серьезные заболевания

Умные часы способны отслеживать пульс, сон и некоторые изменения в работе организма, однако нормальные показатели не гарантируют отсутствия заболеваний, сообщила РИАМО старший преподаватель кафедры информационных технологий факультета ИТ и анализа больших данных Финансового университета при правительстве РФ Юлия Камалова.

«Часы не видят того, что не отражается на пульсе и двигательной активности: ранних стадий многих заболеваний, проблем с внутренними органами, онкологии, гормональных сбоев. Нормальные показатели не означают отсутствие болезни. Это фильтр, а не диагноз», — сказала Камалова.

Она указала на то, что наиболее надежно оптические датчики справляются с измерением пульса в состоянии покоя и при равномерной физической нагрузке. При этом измерение уровня кислорода в крови на запястье уступает по точности пальцевым пульсоксиметрам.

Показатели качества сна, стресса и вариабельности сердечного ритма также следует воспринимать как ориентировочные. Они позволяют отслеживать изменения, но не предназначены для самостоятельной постановки диагноза.

«Что стоит отслеживать: динамику пульса в состоянии покоя, регулярность сна, восстановление после стресса, редкие отклонения — например, снижение уровня кислорода в крови в ночное время», — отметила специалист.

Камалова также предупредила, что постоянный контроль показателей здоровья может усиливать тревожность. Пользователи начинают обращать внимание даже на незначительные колебания, которые не обязательно свидетельствуют о проблемах.

«Постоянные измерения без причины смещают фокус с самочувствия на цифры. Человек начинает реагировать на колебания, которые ничего не значат. Гаджет полезен как инструмент, но решение о состоянии здоровья принимает врач, а не алгоритм», — заключила эксперт.

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