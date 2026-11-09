Три коммерческих помещения в Алтуфьевском районе столицы выставлены на торги

На столичных торгах предприниматели смогут побороться за три коммерческих объекта площадью от 95,9 до 151,8 квадратного метра. Помещения расположены в Алтуфьевском районе рядом со станцией МЦД-1 «Бескудниково». Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что городские аукционы дают возможность приобрести коммерческую недвижимость в столице, подобрав объекты по необходимым параметрам.

«На торги регулярно выставляются различные по площади и расположению помещения, которые подойдут под разные бизнес-проекты — от небольших магазинов до крупных офисов. Сейчас предприниматели могут побороться на аукционах за три коммерческих объекта в Алтуфьевском районе. Они находятся рядом со станцией первого Московского центрального диаметра Бескудниково на Стандартной улице. Площадь помещений свободного назначения составляет от 95,9 до 151,8 квадратного метра. В них можно расположить магазины, салоны красоты, а также детские кружки и секции», — отметил Пуртов.

Объекты расположены по адресу: Стандартная улица, дом 27. Помещения находятся на первом этаже и имеют отдельные входы. Продавцом недвижимости выступает столичный Департамент городского имущества.

Прием заявок на участие в торгах завершится 12 ноября, открытые аукционы пройдут 24 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Полный перечень актуальных лотов доступен на сайте torgi.mos.ru. Пользователям предоставляется вся необходимая информация, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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