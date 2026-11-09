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Свыше 500 охотников в Красноярском крае получили выплату за убитых медведей

В Красноярском крае более 500 охотников уже получили выплату в 36,5 тысяч рублей за добытых медведей. Об этом заявил начальник отдела госконтроля и надзора в области животного мира министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Николай Мальцев, сообщает ТАСС .

По его словам, всего за выплатой обратились более 760 человек.

«Более 500 человек эти выплаты уже получили», — отметил Мальцев.

Ранее медведь напал на мужчину в Томской области. Пострадавшего доставили в больницу.

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