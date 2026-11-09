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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли ограничения

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково вернулись к работе без ограничений, сообщает пресс-служба Росавиации.

К утру 9 ноября ограничения на прием и выпуск самолетов сняли.

Ранее их вводили для обеспечения безопасности полетов. Они носили временный характер.

В это время над Ленинградской областью уничтожили 81 БПЛА.

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