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Осколки попали в квартиру: над Ленобластью уничтожили 81 БПЛА

Спецоперация

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают лететь в сторону Ленинградской области. Ликвидирован 81 дрон, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбит 81 БПЛА противника», — говорится в канале губернатора в мессенджере МАКС.

В ходе атаки зафиксировано попадание БПЛА в промзону города Кириши. Кроме того, осколок дрона прилетел в одну из квартир, из-за чего была эвакуирована семья.

На данный момент боевая работа продолжается.

Ранее Дрозденко сообщал о 40 сбитых БПЛА. В это время аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает с ограничениями.

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