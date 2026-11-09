В Словакии поддержали допуск российских хоккеистов к международным турнирам

В эфире телеканала ТА-3 он заявил, что спорт и культура не должны иметь границ, а их задача — сближать людей и обеспечивать им равные условия.

«Решительно и точно хоккеисты РФ должны участвовать в международных соревнованиях», — отметил министр.

Возвращение российских хоккеистов на международную арену поддержал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, одобрив соответствующее решение Спортивного арбитражного суда.

Ранее польский хоккейный союз выступил против возвращения сборных России.

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