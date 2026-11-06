Польский хоккейный союз выступил против возвращения сборных России

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Польский хоккейный союз заявил, что выступает против возвращения российских национальных команд к турнирам под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает ТАСС .

В союзе назвали это решение преждевременным. Там также разделяют опасения IIHF по поводу безопасности участников и целостности международных соревнований в случае возобновления выступлений российских сборных.

При этом CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. После этого национальные хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии заявили о бойкоте матчей со сборной России.

Ранее в Чехии также заявили, что российские хоккеистки представляют угрозу.

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