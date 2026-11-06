СК: в день исчезновения Усольцевы выбирали между двумя маршрутами
Пропавшие в сентябре 2025 года Усольцевы рассматривали два разных направления для похода в день исчезновения: Ирина хотела пойти на Камень желаний, а Сергей выяснял, как добраться до скалы Буратинка. Об этом заявила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, Камень желаний находится по пути к скале Мальвинка, а Буратинка — в другом направлении, то есть это два разных маршрута.
При этом точных данных о том, каким маршрутом семья пошла в день исчезновения, у следователей нет.
Ранее в СК также отметили, что семья Усольцевых оставила теплые вещи в машине, уходя в лес.
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