СК: в день исчезновения Усольцевы выбирали между двумя маршрутами

Пропавшие в сентябре 2025 года Усольцевы рассматривали два разных направления для похода в день исчезновения: Ирина хотела пойти на Камень желаний, а Сергей выяснял, как добраться до скалы Буратинка. Об этом заявила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова, сообщает РИА Новости .

По ее словам, Камень желаний находится по пути к скале Мальвинка, а Буратинка — в другом направлении, то есть это два разных маршрута.

При этом точных данных о том, каким маршрутом семья пошла в день исчезновения, у следователей нет.

Ранее в СК также отметили, что семья Усольцевых оставила теплые вещи в машине, уходя в лес.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.