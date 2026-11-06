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В аэропорту Домодедово ночью вводили временные ограничения

Транспорт

Московский аэропорт Домодедово ночью 6 ноября временно работал с ограничениями, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения касались приема и выпуска самолетов. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Позже ограничения сняли.

Ранее шесть самолетов в Европе экстренно сели после сообщений о бомбах.

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