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СК: пропавшая семья Усольцевых оставила теплые вещи в машине, уходя в лес

Пропавшая в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края семья Усольцевых взяла в поездку теплые вещи, но оставила их в автомобиле. Об этом заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова, сообщает ТАСС .

По ее словам, в транспорте остались средства личной гигиены — зубные щетки, кремы, полотенца, а также одежда, в том числе теплая.

«Все это осталось, ничего они с собой не взяли», — рассказала Сырымбетова.

Ранее Сырымбетова предположила, что Усольцевы могли разделиться в тайге из-за травмы или нападения медведя.

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