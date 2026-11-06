Дмитрий Дибров узнал о риске цирроза и рака печени после обследования

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров рассказал в шоу «Перезарядка», что обеспокоен результатами обследований. По его словам, врач сообщил, что у него еще не цирроз, но он уже начинается, сообщает StarHit .

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Светлана Каневская объяснила Диброву, что у него избыточное накопление жира в печени. По ее словам, без лечения это состояние может перейти в цирроз и рак печени. Она отметила, что многие органы не болят до наступления тяжелых последствий, поэтому болезни выявляют только лабораторно.

Анализ крови показал у телеведущего превышение «плохого» холестерина над «хорошим», а УЗИ сосудов — атеросклеротические бляшки, которые нужно стабилизировать: если бляшка лопнет, это может привести к инфаркту или инсульту.

Кроме того, у Диброва обнаружили повышенное давление, которого он не замечал. Каневская подчеркнула, что люди, не чувствующие высокого давления, находятся в группе риска, поэтому обследования и измерение давления важны даже при отсутствии жалоб.

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