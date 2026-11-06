Оранжевый кипяток с невыносимым запахом из крана возмутил россиян

Россияне поделились историями о состоянии водопроводной воды. Оранжевый кипяток с невыносимым запахом вызвал возмущения у жителей разных городов, сообщает Baza .

Жительница Екатеринбурга рассказала, что все поверхности в квартире, контактирующие с водой, покрываются ржавым налетом — унитаз, ванна и даже робот-пылесос. Фильтры, по ее словам, помогают слабо: уже через две недели они пропитываются коричневыми смесями.

В карельском городе Сегежа жители поделились, что холодную мутную воду еще можно терпеть, но от горячей лучше держаться подальше. При этом официальные экспертизы продолжают фиксировать «норму».

С проблемой сталкиваются и жители Подмосковья. В Люберцах в домах некоторых горожан трубы изнутри почти полностью забиты ржавчиной.

Россияне утверждают, что из-за такой воды выпадают волосы, появляются зудящие пятна и дерматит.

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