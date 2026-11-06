В СК заявили, что семья Усольцевых в день пропажи собиралась вернуться домой
Пропавшая в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края семья Усольцевых собиралась в запланированную короткую туристическую поездку. Об этом заявила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова, сообщает ТАСС.
По ее словам, отдых был запланирован, место предложил Сергей, семья обсуждала и готовилась к поездке. У Усольцевых были планы на октябрь, в том числе поездки и рабочие планы, больших запасов вещей и провианта с собой они не брали.
Сырымбетова отметила, что ни родственники, ни друзья, ни коллеги не подтвердили предпосылок к побегу — все характеризуют поведение членов семьи как абсолютно нормальное.
Приоритетной версией исчезновения остается несчастный случай.
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