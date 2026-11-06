В СК заявили, что семья Усольцевых в день пропажи собиралась вернуться домой

Пропавшая в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края семья Усольцевых собиралась в запланированную короткую туристическую поездку. Об этом заявила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова, сообщает ТАСС .

По ее словам, отдых был запланирован, место предложил Сергей, семья обсуждала и готовилась к поездке. У Усольцевых были планы на октябрь, в том числе поездки и рабочие планы, больших запасов вещей и провианта с собой они не брали.

Сырымбетова отметила, что ни родственники, ни друзья, ни коллеги не подтвердили предпосылок к побегу — все характеризуют поведение членов семьи как абсолютно нормальное.

Приоритетной версией исчезновения остается несчастный случай.

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